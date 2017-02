Mea culpa van Mourinho: ‘Dat zal ik nooit meer doen, een wijze les’

José Mourinho erkent dat hij in zijn tijd bij Chelsea geen waarde hechtte aan wedstrijden in de FA Cup. De huidige manager van Manchester United geeft een bekerduel met Newcastle United, in zijn eerste jaar in Londen, als voorbeeld. Mourinho gaf namelijk prioriteit aan de eerste Champions League-wedstrijd tegen Barcelona en de League Cup-finale tegen Liverpool.

"Wellicht zijn wij als buitenlandse trainers... Niet iedereen bestudeert en begrijpt de cultuur van dit land. De verrassingen die plaatsvinden zijn vanwege de instelling. Je denkt dat het makkelijk zal worden en het is niet makkelijk. De clubs in de lagere competities worden beter en beter", zo benadrukt Mourinho, die zondag in de vijfde ronde van de FA Cup met Manchester United tegen Championship-club Blackburn Rovers aantreedt én in de finale van de EFL Cup tegenover Southampton staat.

Chelsea verloor op 20 februari met 1-0 van Newcastle United, in de vijfde ronde van de FA Cup. Voetbalminnend Engeland ervaarde de nederlaag als a shock defeat. "In dezelfde week verloren met 2-1 van Barcelona en wonnen we de League Cup dankzij strafschoppen. Maar het FA Cup-duel met Newcastle liet ik links liggen, dat was een te grote gok. Mijn aandacht ging veel te veel uit naar Barcelona en Liverpool."

"Het was enerzijds goed omdat we Barcelona over twee wedstrijden uitschakelden en de League Cup wonnen. Maar anderzijds was het niet goed dat ik onze kansen in de FA Cup vergooide. Dat zal ik nooit meer doen. Als ik verlies, is het omdat de tegenstander beter was of wij niet goed speelden. Maar ik zal nooit meer een wedstrijd weggooien. Dat was een wijze les." Mourinho won de FA Cup slechts éénmaal, in 2007.