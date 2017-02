De Visser begrijpt Ajax: ‘Hij was één van de beste voetballers’

Nooit eerder haalde een Nederlandse club voor zoveel geld een speler uit het buitenland. Ajax nam David Neres afgelopen maand voor twaalf miljoen euro over van Sao Paulo en presenteerde de Braziliaanse aanvaller vrijdag aan de media. Scout Piet de Visser, veelvuldig in Brazilië op zoek naar toptalenten, begrijpt de investering van Ajax.

"Neres lijkt een beetje op Douglas Costa van Bayern München. Echt goed. Op het Zuid-Amerikaans kampioenschap onder-20 was hij één van de beste spelers", zo stelt de Nederlandse meesterscout, in gesprek met de NOS.

Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, erkende vrijdag dat de komst van Neres een gok blijft. Garanties zijn er nooit. "Of je nu een grote naam of een minder bekende speler haalt. Maar we zijn ervan overtuigd dat hij eigenschappen heeft die hier goed passen. Daarbij hebben we geduld."