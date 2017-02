‘Poema’ ligt op de loer: ‘Als Ajax en Feyenoord een keer bloed verliezen’

Het is momenteel heel rustig bij PSV, de landskampioen van de afgelopen twee jaar. Bij Feyenoord richt men zich volledig op het behalen van de eerste landstitel sinds 1999, terwijl Ajax ook nog in de race is om de titel en daarnaast actief is in de Europa League. PSV daarentegen is klaar in Europa en lijkt ook kansloos in de strijd om de landstitel.

Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging van PSV, vindt het verhaal van de huidige stilte 'tweeledig'. Hij wijst erop dat Toon Gerbrands ervoor heeft gezorgd dat er sprake is van een mate van permanente professionele rust rond de Eindhovense club. Timmermans voelt ook dat de supporters denken dat PSV dit keer te laat is begonnen met 'inhalen'. PSV heeft liefst acht punten minder dan lijstaanvoerder Feyenoord, terwijl Ajax tot dusver drie punten meer verzamelde dan de titelverdediger.

Timmermans wijst echter op de seizoenen 2006/07 en 2015/16, toen PSV vanuit een onmogelijke positie toch nog kampioen werd. "De poema van 2007 en 2016, die is er nog. Hij lag voor de winterstop in een diepe slaap, maar nu is-ie ontwaakt en moet het ook een beetje meezitten", zo vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. "Ajax en/of Feyenoord hoeven maar ergens een keer bloed te verliezen en die poema springt zo 'hap', boven op de prooi."

De topper tegen Feyenoord, over acht dagen in De Kuip, is van cruciaal belang. Een derde plaats in de Eredivisie zou ertoe moeten leiden dat de directie besluit om tot doorselecteren in de selectie over te gaan. "Iets wat misschien dit jaar al meer had moeten gebeuren", zo stelt Timmermans, die wijst op de winterse transfer van Luciano Narsingh naar Swansea City. "Eigenlijk was dat een uitgestelde transfer van vorige zomer, zo noemt PSV dat zelf ook."