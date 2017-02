KNVB reageert op uitlatingen Klaassen: ‘Wij zullen daar over meedenken’

Davy Klaassen deed na het gelijkspel van Ajax in Polen tegen Legia Warschau een oproep aan de KNVB. De captain is van mening dat het competitieduel van zondag met Vitesse om 14.30 uur te snel na het Europa League-duel van donderdag om 21.05 uur komt en hoopt op verandering. Hij stelde voor om competitiewedstrijden na Europese duels af te werken op maandagavond.

De KNVB laat zaterdag in een reactie aan het Algemeen Dagblad weten dat men altijd mee wil denken om de prestaties van de topclubs in Europa te stimuleren, ook door kritisch te kijken naar het speelschema van de Eredivisie. De voetbalbond stuit echter op praktische bezwaren zoals afspraken tussen clubs en uitzendgerechtigden over speeldagen aanvangstijden in de Eredivisie.

"Aan de hand van die afspraken maakt onze competitieplanner, ook in overleg met de clubs, een programma", zo laat woordvoerder Koen Adriaanse weten. "En daarbij houden we altijd rekening met de Europese wedstrijden van onze clubs." Een wedstrijd van Ajax op zondag om 12.30 uur, ná een Europa League-duel op donderdagavond, is uit den boze.

De KNVB wil dus meedenken aan een oplossing, ook al ligt een eventuele beslissing over wedstrijden op maandagavond niet alleen bij de voetbalbond. "Het is in ieders belang dat onze clubs goed presteren in Europa."