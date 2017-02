Vincent Janssen: ‘Wat in dat gesprek is gezegd, houd ik lekker tussen ons’

Vincent Janssen baalt van zijn bijrol bij Tottenham Hotspur, maar geeft de moed niet op. Na 28 officiële duels staat de teller van de aanvaller op slechts 4 doelpunten, allen vanaf elf meter. De van AZ overgekomen Janssen krijgt in het nieuwe kalenderjaar bovendien steeds minder speelminuten. "Ik knok hard voor de kans die ik hoop te krijgen."

Janssen respecteert de keuzes van Mauricio Pochettino en kan naar eigen zeggen maar één ding doen. "Zelf een kans afdwingen door mijn best te doen op de training. Ik hoop dat ik er sta, zodra ik die kans krijg", zo vertelt de aanvaller zaterdag in gesprek met De Telegraaf. Janssen voelt op de training dat hij beter wordt, maar hij mist wedstrijdritme. "Ik probeer het te compenseren door alles te geven op de trainingen. Ik doe wat ik kan. Maar ik weet niet of dat stukje wedstrijdritme met training is in te halen."

Janssen weet als geen ander dat hij de laatste weken niet meer in de basis verschijnt en ook geen lange invalbeurten meer krijgt. "Het is aan mij om dat weer om te draaien." De aanvaller heeft veel aan de steun van bondscoach Danny Blind, die in hem nog steeds zijn eerste spits ziet. "Ik heb contact gehad met hem. Wat in dat gesprek is gezegd, houd ik lekker tussen ons, maar ik heb goed met hem gesproken. Hij is een man met veel ervaring, die weet hoe je hier een beetje mee om moet gaan."

Janssen zag een winters vertrek bij Tottenham absoluut niet zitten, ook al was er interesse van onder meer Galatasaray. Hij heeft zichzelf minimaal een jaar de tijd gegeven om te slagen. "Ik ben nog jong en voordat ik hier kwam, had ik pas een jaar op het hoogste niveau gespeeld. Ik heb tegen mezelf gezegd: ik ga hier een jaar lang honderd procent voor mijn kans en knokken met alles wat er in me zit. Daarna zien we het vanzelf wel."