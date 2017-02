Barça en Real Madrid denken aan zelfde trainer

Scouts van sc Heerenveen, PEC Zwolle, ADO Den Haag en AZ zaten vrijdagavond op de tribune tijdens de Jupiler League-topper tussen FC Volendam en VVV-Venlo. Voor wie ze kwamen, is niet bekend. (Tjerkstra Media)

Davide Santon startte dit seizoen pas tien keer voor Internazionale in de Serie A en de vleugelverdediger wordt dan ook in verband gebracht met een transfer. Zelf wil hij voorlopig echter niets weten van een overstap. (Inter Channel)

AS Roma deed vorig jaar al een poging om Daniele Baselli los te weken bij Torino en de Romeinen zullen zich aankomende zomer opnieuw melden voor de middenvelder. Doelman Lukasz Skorupski wordt mogelijk betrokken in de deal. (Calciomercato)