‘Verschrikkelijk om dit te zien, het is ongelooflijk, ik schaam me kapot’

Met twee doelpunten tegen ADO Den Haag was Sam Hendriks vorige week de held van Go Ahead Eagles, maar vrijdagavond werd de aanvaller de schlemiel. In de tweede helft van de wedstrijd tegen Roda JC Kerkrade stond de aanvaller volledig vrij bij de tweede paal, toen hij bediend werd door Dan Crowley. Hendriks kreeg de bal niet onder controle en verprutste de kans.

Na afloop legde FOX Sports de beelden voor aan Hendriks. "Die kans van vandaag hoef ik echt niet terug te zien", zei de ex-Ajacied. "Verschrikkelijk om dit te zien. Ik zag de bal iets later door een beweging van de keeper, maar het is ongelooflijk. Ik schaam me kapot. Ongelooflijk zuur, want we hadden hier gewoon met drie punten weg moeten gaan. We hadden de controle en kregen genoeg kansen."

Na de misser profiteerde Roda JC optimaal: Christian Kum maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. "Sam wil hem volgens mij aannemen, maar hij had hem in één beweging binnen moeten schieten met binnenkantje voet en dan ga je hier met een overwinning weg", reageert trainer Hans de Koning. "Hij weet dat zelf ook wel, ik neem het hem ook niet kwalijk. Als je zo onterecht verliest, doet dat ontiegelijk veel pijn."