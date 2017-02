Verrassende uitglijder AS Monaco verhoogt spanning in Franse titelstrijd

AS Monaco heeft op Corsica dure punten verspeeld. Op bezoek bij SC Bastia kwam de lijstaanvoerder van de Ligue 1 niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Het puntverlies is goed nieuws voor concurrenten Paris Saint-Germain en OGC Nice, die de spanning verder kunnen opvoeren.

Eerder dit seizoen boekte Monaco in eigen huis nog een 5-0 overwinning op Bastia. Ook gezien de recente vorm van de koploper mocht het bezoek aan de nummer negentien geen problemen opleveren, maar dat gebeurde toch. Na achttien minuten nam Bastia de leiding. Doellijntechnologie wees uit dat de inzet van Sadio Diallo de lijn had gepasseerd, voordat doelman Danijel Subasic zijn hand ertegenaan kreeg. Diallo scoorde met een kopbal van dichtbij in de korte hoek.

In de tweede helft kwam Monaco langszij. Bernardo Silva dook naar de bal na een voorzet van Almamy Touré vanaf de rechterzijde en kopte binnen: 1-1. Daar bleef het echter bij. De invalbeurten van Fabinho en toptalent Kylian Mbappé zorgden voor de nodige energie bij de bezoekers, maar de gewenste 1-2 bleef uit. Later dit weekend kunnen Paris Saint-Germain en OGC Nice profiteren van de remise; de belagers hebben een achterstand van respectievelijk vier en zes punten.