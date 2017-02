Periodekampioen VVV zet megastap naar promotie, wereldgoal FC Emmen

VVV-Venlo heeft de tweede opeenvolgende periodetitel gepakt. De koploper van de Jupiler League boekte vrijdag een 0-1 overwinning op nummer drie FC Volendam. Daarmee zette VVV een gigantische stap richting promotie. Het gat met Volendam is opgelopen tot elf punten en runner-up Jong Ajax mag bij een eventueel kampioenschap niet promoveren.

FC Volendam – VVV-Venlo 0-1

VVV liep twee weken geleden op bezoek bij Jong PSV tegen zijn eerste competitienederlaag sinds oktober 2016 aan en stond opnieuw voor een zware uitwedstrijd. Volendam had zijn laatste vijf duels voor eigen publiek immers omgezet in winst, maar moest tegen de koploper al vroeg in de achtervolging. Moreno Rutten beproefde na negen minuten spelen zijn geluk en bracht de bezoekers met enig fortuin aan de leiding. VVV had weinig te duchten van Volendam en liet na de ontmoeting vroegtijdig op slot te gooien. Ralf Seuntjes en Ken Leemans vonden Hobie Verhulst op hun weg, terwijl Torino Hunte het aluminium teisterde. Volendam bleef zo in leven en was een kwartier voor tijd dicht bij de gelijkmaker, maar doordat Mohamed Betti rakelings naast schoot, nam de lijstaanvoerder de drie punten mee naar Limburg.

Achilles '29 - Jong Ajax 2-3

Omdat de vierde official onwel werd, moest de wedstrijd een halfuur later beginnen. Ajax, dat in eigen huis nog met 7-1 won van Achilles, had het niet makkelijk in Groesbeek. In minuut twaalf verzorgde Doriana Kortstam de verdiende 1-0. De eerste kans voor Ajax leidde halverwege de eerste helft tot de gelijkmaker: Ezra Walian maakte zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. Via Kaj Sierhuis werd het vervolgens 1-2. De aanvaller kopte over de keeper na goed voorbereidend werk van Frenkie de Jong. Noussair Mazraoui schoot vervolgens op de paal, maar na rust volgde de 1-3 alsnog dankzij Sierhuis. Door toedoen van Niek Versteegen was het laatste woord aan Achilles; kort voor tijd moet Kortstam eraf met direct rood.

Ezra Walian maakt zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal.

Almere City - SC Cambuur 0-1

Omar El Baad was na tien minuten dicht bij een openingstreffer. De verdediger van Cambuur schoot rakelings over na een voorzet vanaf de rechterflank van Jordy van Deelen. Het tempo lag hoog in de wedstrijd, maar het aantal kansen was schaars. Almere had geen succes met de pogingen van Tom Overtoom en Soufyan Ahannach, waardoor het voor rust bij 0-0 bleef. In de tweede helft volgde wel een treffer. Martijn Barto legde de bal voor, waarna Tarik Tissoudali in twee instanties de 0-1 op het scorebord zette. Cambuur had de nodige moeite om die voorsprong vast te houden. Meerdere kansen bleken niet aan Almere City besteed, waardoor het bij 0-1 bleef.

Helmond Sport – FC Emmen 1-3

Emmen won slechts driemaal op vreemde bodem in zijn laatste achttien competitieduels, maar het elftal van Dick Lukkien is bezig aan een prima reeks en etaleerde zijn vorm ook in het Lavans Stadion. Clubtopscorer Cas Peters tekende op het half uur voor de 0-2, maar het hoogtepunt in de eerste helft werd verzorgd door ploeggenoot Issa Kallon. De middenvelder nam het doel van Ferhat Kaya na zeven minuten onder vuur van grote afstand en zag het leder vervolgens op fraaie wijze in de winkelhaak belanden. Een ontketend Emmen zou voorts nog voor rust de beslissing in het duel aanbrengen via Frank Olijve. Furghill Zeldenrust nam laat in de tweede helft nog wel de eretreffer voor zijn rekening, maar verder dan dat zou Helmond niet meer komen.

Frank Olijve neemt de 0-3 voor zijn rekening.

RKC Waalwijk – FC Dordrecht 2-1

Dordrecht is bezig aan een weinig fraaie uitreeks: de laatste acht wedstrijden op verplaatsing leverden de Schapenkoppen slechts één punt op. Toch hadden de meegereisde fans zes minuten voor de pauze reden tot juichen. Alvin Daniels verschalkte keeper Etienne Vaessen van RKC met een hard schot en bezorgde Dordrecht zo een voorsprong. RKC rechtte in het tweede bedrijf echter de rug en liet Dordrecht op miraculeuze wijze alsnog in mineur achter. Invaller Irvingly van Eijma bezorgde de Waalwijkers met twee goals in de laatste zeven minuten de zege.

FC Oss – FC Den Bosch 1-1

Oss was in eigen huis uit op revanche, nadat het aan het begin van dit seizoen op zeer knullige wijze verloor van de streekgenoot (2-1). Het team van François Gesthuizen leidde toen lange tijd, maar moest in de slotfase alsnog het onderspit delven. Oss was de bovenliggende partij in het eerste bedrijf en kwam na een half uur spelen verdiend op voorsprong. Cihat Çelik schilderde de bal op het hoofd van Fatih Kamaçi, die doelman Kees Heemskerk vervolgens kansloos liet met een prima kopstoot. Oss hielp vlak na de openingstreffer een uitgelezen mogelijkheid op de 2-0 om zeep en kreeg daar vlak voor rust de rekening voor gepresenteerd, doordat Mario Bilate raak schoot op aangeven van Jordy van der Winden. Na rust slaagden de teams er niet meer in om te scoren, waardoor de Brabantse derby onbeslist eindigde.

Mario Bilate verzorgt de 1-1 namens FC Den Bosch.

De Graafschap – Telstar 2-1

De Graafschap boekte twee weken geleden op De Vijverberg zijn eerste overwinning onder leiding van Henk de Jong en had een optisch overwicht in de eerste helft. Tot grote kansen leidde dat echter niet en Telstar kwam op slag van rust zelfs op voorsprong via Crescendo van Berkel, die Filip Bednarek het nakijken gaf nadat de thuisploeg er niet in was geslaagd een hoekschop weg te krijgen. Na de onderbreking zorgde De Graafschap voor meer dreiging. Bryan Smeets lobde net over, een inzet van Robert Klaassen werd gekeerd door Boy de Jong en Kevin van Diermen schoot uit een vrije trap op de paal. De Jong wisselde daarna aanvallend: vleugelverdediger Nathaniel Will maakte plaats voor de offensiever ingestelde Youssef El Jebli. De Superboeren maakten jacht op de gelijkmaker en kregen achttien minuten voor tijd loon naar werken. Piotr Parzyszek nivelleerde de score vanaf de elf meter, nadat Diemers in het strafschopgebied van Telstar was gevloerd. De Graafschap nam echter geen genoegen met een remise en zou er in de slotfase zelfs nog met de drie punten vandoor gaan. Parzyszek profiteerde van mistasten van De Jong en bezorgde de Achterhoekers zo uiteindelijk de verdiende winst.

Fortuna Sittard – Jong FC Utrecht 4-1

De beloften van Utrecht wonnen vorige week bij RKC voor het eerst deze jaargang een uitwedstrijd, maar Fortuna was geenszins van plan zich te laten verrassen door de Domstedelingen. Galatasaray-huurling Emrah Bassan tekende na een kwartier spelen met een fraaie schot voor de openingstreffer, waarna Finn Stokkers niet veel later de voorsprong vanaf de strafschopstip verdubbelde. Utrecht deed vlak na rust iets terug via Karim Loukili, maar Djibril Dianessy bracht de marge daarna weer op twee. Bassan trof tien minuten voor tijd nog de lat, alvorens hij een publiekswissel kreeg van coach Sunday Oliseh en vanaf de bank Junior Torunarigha de 4-1 zag scoren.