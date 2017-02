Enorme misser van Hendriks wordt Go Ahead fataal in kelderkraker

Roda JC Kerkrade heeft vrijdag een grote stap gezet in de strijd tegen degradatie. Het team van Yannis Anastasiou versloeg Go Ahead Eagles in eigen huis met 1-0 en stijgt daardoor van plek zeventien naar veertien op de ranglijst. De opponent uit Deventer zakt naar plaats zestien. Er zat meer in voor Go Ahead, maar een grote kans was bij een 0-0 stand niet besteed aan Sam Hendriks.

De van een schorsing teruggekeerde Elvis Manu maakte zijn rentree in het basiselftal van Go Ahead Eagles. De linksbuiten was binnen vier minuten goed voor het eerste dreigende moment: Manu schoot na een goede schietkans naast. Ook Marcel Ritzmaier kreeg een aardige mogelijkheid, maar de PSV-huurling deed te weinig met de enorme ruimte die hij kreeg van Roda JC. De Limburgers oogden ondanks een overwicht aan balbezit kwetsbaar en wisten de bezoekers de wil niet op te leggen.

Het niveau was van beide kanten laag. Slordigheden aan weerszijden resulteerden in mogelijkheden, bijvoorbeeld toen Go Ahead er razendsnel uitkwam na een fout van Mitchell Paulissen. Dan Crowley bediende Jarchinio Antonio, die Manu bij de tweede paal voor een vrij doel wilde spelen. Frederic Ananou stak daar nog net op tijd een stokje voor. Abdul Ajagun en Gyliano van Velzen leverden ongevaarlijke schoten af namens het futloos ogende Roda JC. Beide ploegen wisten voor rust niet te scoren.

Frederic Ananou in duel met Sam Hendriks.

Wat volgde was een tumultueus tweede bedrijf. Paulissen had zeeën van ruimte om Roda JC aan een voorsprong te helpen, maar miste de bal. Een doelpunt vn Christian Kum werd afgekeurd wegens buitenspel, terwijl Hendriks een niet te missen kans om zeep hielp. De aanvaller, vorige week nog de gevierde man met twee doelpunten tegen ADO Den Haag, stond bij de tweede paal helemaal vrij. Hij werd gevonden door Crowley, maar kreeg de bal niet onder controle.

Het zou later een peperdure misser blijken. Een goede indraaiende vrije trap van Paulissen belandde bij Kum, die geen strobreed in de weg werd gelegd door de Deventer defensie. De verdediger werkte de bal binnen en ditmaal werd zijn doelpunt niet geannuleerd: 1-0. Na dat doelpunt was Go Ahead geslagen en wist men niet meer terug te komen in de wedstrijd. Alleen Manu kreeg nog een kans om een punt uit het vuur te slepen. Door de nederlaag komt een einde aan een reeks van twee opeenvolgende zeges voor de ploeg van Hans de Koning.