‘Lastig tegen topclubs, alleen tegen Feyenoord kwamen we mee’

NEC kwam uitstekend uit de winterstop met twee overwinningen op rij, maar daarna volgde een mindere reeks. De laatste drie competitiewedstrijden werden verloren en zaterdagavond wacht het uitduel bij PSV, dat eerder dit seizoen in Nijmegen de vloer aanveegde met NEC (0-4). Coach Peter Hyballa schikt zich dan ook in de underdogpositie met zijn ploeg.

"We hebben het tot nu toe gewoon lastig gehad tegen de topclubs", zegt de Duitse oefenmeester van NEC op een persconferentie. "Alleen thuis tegen Feyenoord konden we aardig meekomen. Tegen PSV hebben we wat uitgeprobeerd, begonnen we niet eens heel slecht en kregen we zelfs een mogelijkheid om op voorsprong te komen, maar zijn we daarna hard tegen de counters aangelopen.”

Hyballa is op zijn hoede voor de kwaliteiten van PSV. NEC moet 'knokken, knokken en nog eens knokken': alleen dan krijgt de club volgens Hyballa kansen. "We zullen automatisch wat defensiever moeten spelen, want PSV zal nu eenmaal meer de bal hebben, maar in de omschakeling liggen er dan wel kansen voor ons. Als PSV zes, zeven voor de bal heeft, kunnen wij gevaarlijk worden als we snel diepgang zoeken als we de bal veroveren", besluit hij.