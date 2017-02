‘Voor mij is Barcelona nog altijd het beste team ter wereld’

Barcelona werd dinsdagavond door Paris Saint-Germain op een gevoelige nederlaag getrakteerd in de Champions League. De Catalanen verloren met liefst 4-0 in de Franse hoofdstad, waardoor de return in de achtste finale van het miljardenbal niets meer dan een formaliteit lijkt te zijn geworden. Josep Guardiola sprong vrijdag in de bres voor zijn voormalig werkgever, waar hij tussen 2008 en 2012 de scepter zwaaide.

"Voor mij is Barcelona nog altijd het beste team ter wereld", liet de coach van Manchester City optekenen tijdens zijn wekelijkse perspraatje. "Natuurlijk kwam het als een verrassing, maar in de voetballerij is alles mogelijk. Er zijn nog steeds negentig minuten te spelen in de return en er kan nog van alles gebeuren. Als er één ploeg is die in staat is om dit nog om te draaien, dan is het Barcelona wel", verzekerde Guardiola.

Door het verlies tegen PSG is de kritiek op Barcelona fors toegenomen. "Het is normaal dat dat gebeurt na zo'n wedstrijd, maar Barcelona heeft de voetbalwereld de laatste tien jaar gedomineerd", vervolgde Guardiola. "Mijn advies aan iedereen is om op te passen met het bekritiseren van Barcelona, want ze hebben het ongelijk van velen al eens bewezen."