‘Niemand verwacht van ons dat we zomaar Feyenoord op de knieën krijgen’

Het verloopt de laatste tijd allerminst crescendo bij ADO Den Haag en sinds vorig weekeinde is de club hekkensluiter van de Eredivisie. De nieuwe trainer Alfons Groenendijk verloor in zijn eerste wedstrijd van Go Ahead Eagles, directe concurrent in de strijd om lijfsbehoud. Nu wacht een bezoek van koploper Feyenoord.

“Of het prettig is om de koploper te treffen? In feite wel. In zo'n wedstrijd is er veel te winnen. Niemand verwacht van ons dat we zomaar Feyenoord op de knieën krijgen. Het is wel de bedoeling dat we er alles aan gaan doen”, zegt Groenendijk in gesprek met ADO TV. “Ik ben niet echt nerveus. Dat zal zondag ongetwijfeld wel komen. Ik ben nu bezig met de trainingen die op het programma staan. Om de ploeg zo goed mogelijk voor te bereiden op die wedstrijd.”

Over zijn debuutwedstrijd, tegen Go Ahead Eagles, was Groenendijk niet te spreken. “We hebben daar met elkaar een collectieve wanprestatie geleverd. Er zijn weinig spelers die hun niveau hebben gehaald. Dat is een eerlijke constatering en heb ik ook aan de jongens verteld. Ze kunnen veel beter dan ze daar hebben laten zien.”