‘Iedereen die kritiek heeft is gek, hij is nu al bijna net zo goed als Messi’

Paulo Dybala is in de afgelopen seizoenen uitgegroeid tot een van de grote sterren van Juventus en de Argentijn wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar clubs als Real Madrid en Barcelona. Palermo-voorzitter Maurizio Zamparini snapt wel waarom de absolute top is geïnteresseerd in de aanvaller.

“Ik bekijk de wedstrijden en Dybala lijkt de beste speler op het veld. Iedereen die kritiek op hem heeft is gek, want Dybala is de nieuwe Lionel Messi. Hij zal zo’n soort speler worden en hij zit nu al dicht tegen dat niveau aan”, doet de preses uit de doeken tegenover Tuttosport. “Heb je die wedstrijd tegen Cagliari gezien? Wie anders had Gonzalo Higuaín op een dergelijke manier richting het doel kunnen sturen?”

“Ik hoop dat Dybala bij Juventus blijft. De club kan zich een dergelijke speler veroorloven, hoewel er natuurlijk aanbiedingen zullen komen. Spelers van wereldklasse zijn natuurlijk gewild”, gaat Zamparini verder. “Wat mij betreft is hij 150 miljoen euro waard. Ik heb hem altijd verteld dat hij een grote speler zou worden. En om dan te bedenken dat een aantal van mijn coaches hem bij Palermo op de bank lieten zitten, begin er alsjeblieft niet over…”