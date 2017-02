Seizoen City-smaakmaker mogelijk voorbij: ‘Belangrijk dat hij goed herstelt’

Gabriel Jesus brak afgelopen maandag in het uitduel tegen Bournemouth zijn middenvoetsbeentje. De Braziliaanse aankoop van Manchester City werd in Barcelona geopereerd en zit momenteel in het gips. Manager Josep Guardiola weet nog niet of hij dit seizoen nog een beroep kan doen op de aanvaller.

In zijn eerste wedstrijden in de Premier League maakte Gabriel Jesus indruk. In vijf wedstrijden scoorde hij drie keer en fungeerde twee keer als aangever. “De operatie in Barcelona is goed verlopen. Het is belangrijk dat hij goed herstelt. We staan allemaal achter hem. Of hij dit seizoen nog gaat spelen? Dat weet ik niet. Er wordt gezegd dat hij twee tot drie maanden moet herstellen”, laat Guardiola op een persconferentie weten.

De absentie van Gabriel Jesus betekent dat Sergio Agüero weer in beeld komt als basisspeler bij Manchester City. “Het is niet makkelijk voor spelers die minder aan spelen toekomen. Ze hebben zich zeer professioneel opgesteld, dat was perfect en dat geldt ook voor Sergio. Ik heb geen twijfels over zijn kwaliteiten en hij moet blijven doen wat hij zijn hele carrière heeft gedaan.”