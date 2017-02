Mourinho: ‘Iedereen maakte grappen en de spelers waren te ontspannen’

Ondanks dat Manchester United donderdag met 3-0 van Saint-Étienne won, plaatste manager José Mourinho na afloop een kritische noot. De Portugese oefenmeester vond dat zijn ploeg niet geconcentreerd speelde in de eerste helft van het Europa Leagueduel en was daar niet over te spreken.

“Ik ben er niet blij mee. Al direct in de kleedkamer had ik het gevoel dat de spelers niet geconcentreerd waren. Het was te lawaaierig, iedereen maakte grappen en de spelers waren te ontspannen”, zegt Mourinho op een persconferentie. In de beginfase maakte Eric Bailly bijvoorbeeld direct een slippertje waaruit Saint-Étienne had kunnen scoren. “Sommige jongens waren niet gefocust, dat zag je meteen uit die actie van Bailly.”

Volgens Mourinho kan zijn ploeg nog een stuk beter. “Er was een gebrek aan concentratie. Als je niet geconcentreerd bent, is het moeilijk om je te herstellen. Het was moeilijk, ook de communicatie vanaf de zijlijn. We speelden in de eerste helft heel slecht. Maar wanneer we moeten winnen, doen we dat ook.”