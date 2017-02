Vrijdag, 17 Februari 2017

Roda JC praat met voormalige spits van Man City

In navolging van Juventus-directeur Giuseppe Marotta, heeft ook de zaakwaarnemer van Paulo Dybala laten weten dat contractverlenging aanstaande is. De aanvaller stond in de belangstelling van onder meer Real Madrid en Barcelona. (Sky Italia)

Atalanta Bergamo presteert dit seizoen uitstekend en ligt op koers om Europees voetbal te halen. Als dat lukt, gaat de club zijn thuiswedstrijden in het Mapei Stadium van Sassuolo spelen, omdat het eigen stadion niet aan de eisen voldoet. (Tuttosport)

Roda JC Kerkrade is momenteel in gesprek met de transfervrije Rolando Bianchi, zo bevestigt zijn broer en zaakwaarnemer. De Italiaanse spits zit na zijn vertrek bij Perugia zonder club en speelde eerder onder meer voor Manchester City, Lazio, Torino en Atalanta Bergamo. (Trivenetogoal.com)

Voormalig Vitesse-huurling Dominic Solanke is in het bezit van een aflopende verbintenis bij Chelsea. De spits gaat daardoor transfervrij de overstap naar Liverpool maken. (The Sun)

Manchester City heeft maatregelen getroffen om het Etihad Stadium veiliger te maken. Het onderkomen van the Citizens is nu beter beschermd tegen terroristische aanslagen. (The Sun)