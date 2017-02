Cocu waarschuwt: ‘We mogen nog geen procent met Feyenoord bezig zijn’

Voor PSV staat komend weekeinde een op papier makkelijke thuiswedstrijd op het programma, als NEC een bezoek brengt aan het Phillips Stadion. Dat zorgt snel voor de veronderstelling dat de Eindhovenaren al bezig zijn met het bezoek aan Feyenoord, dat volgende week op het programma staat. Trainer Phillip Cocu wil daar echter niks van weten.

“Pas als we die goed afsluiten, mogen we ons op Feyenoord focussen”, stelt Cocu op de wekelijkse persconferentie. “We moeten voorkomen al met Feyenoord bezig zijn en kunnen ons niet eens één procent veroorloven om nu al met die wedstrijd bezig te zijn. Als we tegen NEC geen resultaat halen, reizen we in een heel ander gevoel naar Rotterdam.”

PSV won sinds de winterstop alle wedstrijden, maar zag concurrenten Feyenoord en Ajax hetzelfde doen. “Het zou best kunnen dat we de resterende twaalf wedstrijden moeten winnen om kampioen te worden”, zegt de oefenmeester van PSV. “In de winterstop hebben we iets achter ons gelaten. Een gevoel dat door de mindere resultaten in de groep was geslopen. Door de goede resultaten is er meer frisheid, maken we meer goals en daardoor groeit het vertrouwen bij de spelers.”