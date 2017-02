‘Ik wil nu niet van keeper wisselen, daar heeft Vermeer begrip voor’

Kenneth Vermeer was vorig jaar de onbetwiste nummer één onder de lat bij Feyenoord, maar moest door een vervelende blessure een streep door een groot deel van het huidige seizoen zetten. De doelman is inmiddels weer fit en zit aankomend weekend voor het duel met ADO Den Haag voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie. Op een basisplaats hoeft hij echter voorlopig niet te rekenen.

“Kenneth heeft een nu weer een aantal wedstrijden gespeeld en ik kan hem weer selecteren voor zondag. Ik heb Brad Jones echter medegedeeld dat hij eerste keeper blijft”, doet Giovanni van Bronckhorst uit de doeken tijdens een perspraatje. “Ik wil in deze fase geen keeper wisselen. Het is een moeilijke beslissing, maar Kenneth heeft er begrip voor. Hij ziet dat het team draait en dat het staat.”

Naast de keeperskwestie kwam ook Dirk Kuyt ter sprake. De routinier liet onlangs publiekelijk zijn onvrede blijken over het feit dat hij afgelopen weekend genoegen moest nemen met een plek op de bank: “Als aanvoerder is hij altijd belangrijk, in het veld en daarbuiten, maar dat betekent niet dat hij een streepje voor heeft. Zeker niet in deze selectie. Iedereen die niet speelt mag teleurgesteld zijn, maar het gaat om Feyenoord. Dat beseft Dirk zich ook. Hij mag zijn teleurstelling uiten, dat is logisch. Maar hij had in zijn interview wel voor andere woorden kunnen kiezen om ophef te voorkomen.”