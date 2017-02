Suárez wil nog van waarde zijn voor Ajax: ‘Dan moet je niet 35 of 36 zijn’

Luis Suárez vertrok in 2011 bij Ajax en beloofde op een dag terug te keren in Amsterdam. Via Liverpool kwam de Uruguayaan in Barcelona terecht, waar hij nog een contract tot 2021 heeft. Als Suárez terugkeert in Amsterdam, wil hij dat niet pas op late leeftijd doen.

“In het voetbal weet je nooit hoe het loopt. Als ik zeg dat ik terugkom naar Ajax wil ik het team helpen. Dan moet je niet 35 of 36 zijn”, zegt de 30-jarige spits in gesprek met RTL Boulevard. Als zijn contract bij Barcelona afloopt, is Suárez 34 jaar. De Uruguayaan kijkt nog altijd met plezier terug op zijn verblijf in Nederland.

“Ik mis Nederland. Als je in Europa komt spelen, is Nederland het beste land om in te wonen. De mensen daar zijn ongelofelijk. Ze hebben me erg geholpen en Amsterdam is een hele leuke stad”, vertelt Suárez, die de laatste jaren in het veld wat rustiger lijkt geworden. “Ik denk dat als je een rustiger leven hebt, je ook rustiger in je hoofd bent. Door twee kinderen verander je.”