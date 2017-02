Roma weer lang zonder Italiaans international na drama tijdens revalidatie

Alessandro Florenzi en zijn club AS Roma hebben een nieuwe klap te verwerken gekregen. De Italiaan scheurde eind oktober vorig jaar zijn kruisband af en werkte sindsdien hard aan zijn revalidatie, totdat onlangs het noodlot opnieuw toesloeg.

Tijdens het revalideren scheurde Florenzi namelijk opnieuw zijn kruisband af, waardoor er nog eens zes tot acht maanden bij zijn revalidatietijd opgeteld moeten worden. Eerder overkwam ploeggenoot Kevin Strootman al iets soortgelijks. Florenzi lijkt nu dus op z’n vroegst in de herfst weer beschikbaar te zijn voor i Giallorossi.

De verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, maakte in 2011 zijn debuut voor de hoofdmacht toen hij in het veld kwam voor icoon Francesco Totti. Florenzi is sindsdien uitgegroeid tot een gewaardeerde kracht in het Stadio Olimpico en kwam inmiddels ook meer dan twintig keer uit voor het Italiaanse nationale elftal.