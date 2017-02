‘Kende ik veel spelers van AZ? Eigenlijk alleen de keeper, dat is alles’

Olympique Lyon was donderdag dodelijk effectief op bezoek bij AZ. De Franse club won met 1-4 in Alkmaar en Alexandre Lacazette was tweemaal trefzeker voor les Gones. De Franse spits gaf na afloop toe dat hij weinig spelers van de tegenstanders kende.

Alleen van doelman Tim Krul had Lacazette weleens gehoord. “Of ik veel spelers van AZ kende? Eigenlijk alleen de keeper, dat is alles”, gaf de spits toe tegenover Goal. Op slag van rust tekende Lacazette voor tweede Franse treffer, terwijl hij na een uur spelen voor de 0-3 zorgde. De overige treffers van Lyon kwamen van Lucas Tousart, die de openingstreffer maakte, en Nabil Fekir. Alireza Jahanbakhsh deed tussendoor nog wat terug namens AZ.

Memphis Depay ontbrak aan de zijde van de Fransen, omdat hij niet speelgerechtigd is in de Europa League. Dit komt doordat hij eerder dit seizoen voor Manchester United in de Europa League actief was. Lacazette is te spreken over zijn nieuwe ploeggenoot. “Hij is een goede speler, maar we moeten afwachten wat hij het team kan brengen voor het einde van het seizoen. Het is een sterke speler, hij heeft een goede techniek en veel ervaring omdat hij voor het Nederlands elftal en Manchester United heeft gespeeld. Dat alles voegt hij toe aan ons team.”

Alexandre Lacazette was goed voor 12 doelpunten in zijn 11 laatste officiële duels voor Olympique Lyon. #uel #olympique #lyon #lacazette #az #alkmaar #europaleague Een bericht gedeeld door Voetbalzone (@instavoetbalzone) op 16 Feb 2017 om 11:58 PST