Mascherano: ‘Barça is groter dan elke speler of manager, op hem na dan’

Barcelona nam in de afgelopen jaren al afscheid van iconen als Carles Pyol, Xavi Hernández en Dani Alves en een grootheid als Andrés Iniesta zal ook geen jaren meer door kunnen. Het gemis van die spelers werd aardig opgevangen, maar volgens Javier Mascherano zal dit anders zijn als Lionel Messi ervoor kiest om te vertrekken.

“Messi is onvervangbaar, terwijl de rest van ons wel te vervangen is. Leo is een unieke speler, we hebben het over de beste voetballer aller tijden, voor deze club en voor de sport in het algemeen”, prijst de Argentijn zijn landgenoot in het officiële magazine van de club. “Er zijn in de afgelopen jaren een aantal belangrijke spelers vertrokken, mensen die voor altijd in de geschiedenisboeken van de club staan. Maar het team werkt nog steeds en blijft winnen.”

“Nee, de club is groter dan elke speler of manager, behalve Leo. Dat is de realiteit en dat moeten we accepteren”, gaat Mascherano verder. “Ik kan niet voor hem spreken, maar volgens mij heeft het huwelijk tussen Barça en Messi voor veel geluk gezorgd en is er nog tijd voor meer. Ik zie geen reden voor een scheiding, aangezien beide partijen beter worden van de relatie. Ik zie Messi voor geen andere club spelen dan Barcelona.”