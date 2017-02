Wenger schept in ‘maart of april’ duidelijkheid: ‘Ik blijf hoe dan ook trainer’

Arsène Wenger hakt in maart of april de knoop door over zijn toekomst. De Franse manager houdt met zijn afloopende contract de gemoederen al geruime tijd bezig. Er is volop speculatie over een naderend vertrek bij Arsenal, maar de trainer zelf schuift de beslissing voor zich uit. “Op dit moment hebben we andere prioriteiten”, aldus Wenger.

Engelse media speculeren al maanden over zijn vertrek. De geruchten werden gevoed door opnieuw tegenvallende prestaties in de Premier League en werden sterker na de pijnlijke 5-1 nederlaag van woensdagavond op bezoek bij Bayern München in de Champions League. Vrijdagochtend gaf hij op wekelijkse persconferentie aan dat hij in maart of april duidelijkheid schept. “Welke maand precies? Dat weet ik niet. Ik zeg maart of april omdat ik het niet weet.”

De 67-jarige trainer vindt het nog te vroeg om helemaal te stoppen met het trainersschap. “Wat er ook gebeurt, ik ben volgend seizoen trainer. Of dat nou hier is, of bij een andere club”, aldus Wenger.