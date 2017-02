‘Er stonden elf spelers op het veld, maar Mesut krijgt alle kritiek’

Na de 5-1 nederlaag tegen Bayern München kreeg Arsenal een tsunami van kritiek over zich heen. Veel criticasters hadden het gemunt op Mesut Özil, maar zijn zaakwaarnemer Erkut Sogut vindt dat de middenvelder ten onrechte als zondebok wordt aangewezen.

“Bayern had 74 procent balbezit. Hoe kan iemand op de positie van Mesut nou een kans creëren als hij de bal niet krijgt? Na dit soort wedstrijden wijzen mensen vaak diegene die het meest betaald krijgt of het meest gekost heeft als zondebok aan. Dat is niet eerlijk”, zegt Sogut tegen de BBC. “Voetbal is een teamsport en Arsenal presteert niet als team. Er stonden elf spelers op het veld, maar Mesut krijgt alle kritiek. Was hij de reden dat Arsenal vijf goals tegen kreeg?”

“Het begon al voor de wedstrijd. Mensen gingen discussiëren: Moet hij spelen? Moet hij gepasseerd worden? Het was alsof iedereen wist dat Arsenal het niet ging halen en dat er een zondebok nodig was”, gaat de belangenbehartiger van Özil verder. “Mensen zeggen altijd dat Mesut geen strijdlust heeft en een slechte lichaamstaal heeft, maar dat is wie hij is. Maar geloof me, hij wil er graag hard voor werken. Was zijn lichaamstaal een probleem toen Arsenal het goed deed?”