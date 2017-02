Bosz heeft brandje te blussen: ‘Niet het gevoel dat ik een eerlijke kans krijg’

Sinds dit seizoen moet Kenny Tete het bij Ajax doen met een rol als wisselspeler. Zijn laatste competitiewedstrijd dateert alweer van begin augustus, toen de Amsterdammers in eigen huis met 2-2 gelijkspeelden tegen Roda JC. Donderdag stond Tete, door afwezigheid van Joël Veltman, wel aan de aftrap tegen Legia Warschau en kreeg daarin tot overmaat van ramp een rode kaart.

De rol als stand-in zorgt voor de nodige frustratie bij Tete. “Ik heb niet het gevoel dat ik een eerlijke kans krijg. Misschien moet ik op mijn handen lopen om een kans te krijgen. Je traint goed en werkt hard. Iedereen weet wat je kan. Als iemand het niet in je ziet zitten, is dat frustrerend”, zegt de 21-jarige verdediger tegen De Telegraaf. In de winterstop keek Tete dan ook uit naar een andere club.

“Ja, natuurlijk wil je weg. Maar het juiste moet wel langskomen. Ik heb naar mijn gevoel geluisterd. Ik blijf heel hard mijn best doen. Je weet nooit hoe het kan lopen”, stelt Tete, die wel nog altijd gesprekken heeft met trainer Peter Bosz. “Ik ben een goeie jongen. Ik praat met iedereen. Maar het is niet dat ik bij hem op de koffie kom. Hij heeft wel een paar dingen gezegd, maar of ik mij daarin kan vinden is een ander verhaal.”