Groenbast ontwikkelt zich beter dan Dolberg: ‘Een mooi compliment’

Joey Groenbast maakte vorig seizoen zijn debuut in het eerste elftal van Go Ahead Eagles. De jonge verdediger is dit seizoen, meestal als rechtsback, een vaste waarde in het elftal van trainer Hans de Koning. Groenbast is zelfs de speler die in de eerste seizoenshelft de meeste progressie heeft geboekt, zo meent SciSports.

Dat bedrijf heeft onderzoek gedaan naar welke speler in de Eredivisie de meeste progressie heeft gemaakt. Daar kwam dus niet Kasper Dolberg uit, maar dat bleek Groenbast te zijn. “Ik heb het rijtje gezien. Ik ben dus de speler die het meest is gegroeid in de eredivisie. Dat is wel een heel mooi compliment. Ik voel ook dat ik flinke stappen heb gemaakt. Ik ben zekerder geworden. Eerder ging er nog wel eens iets mis, maar je kunt me nu zelden nog op grote fouten betrappen”, zegt de verdediger van Go Ahead Eagles tegen de Stentor.

“Ik heb lekker veel wedstrijden gespeeld. Eigenlijk veel meer dan ik voor dit seizoen verwacht had”, gaat Groenbast verder. “Je hebt minuten nodig om te groeien als speler. Dat zie je bij mij heel goed. Ik denk dat ik me vooral daardoor sterk aan het ontwikkelen ben. Het gaat ook sneller met me dan ik had verwacht. Dat maakt me wel blij.”