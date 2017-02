‘Depay ging dan wel naar United, de rest werkt bij de Albert Heijn’

Mohamed Rayhi doorliep de jeugdopleiding bij PSV en draagt tegenwoordig het shirt van NEC. Zaterdag keert hij met de club uit Nijmegen terug in Eindhoven, waar hij nog altijd woonachtig is. De 22-jarige aanvaller vindt het jammer dat hij het eerste elftal van PSV niet heeft gehaald. Zelfs zijn debuut maken zat er niet in.

"Toen ik in de D3 zat, vertelde de trainer dat er maar twee jongens het profvoetbal zouden halen", zegt Rayhi tegenover de Gelderlander. "Als ik nu de elftalfoto van die tijd bekijk, dan mag ik in mijn handen wrijven dat ik het tot de Eredivisie heb geschopt. Memphis Depay ging dan wel naar Manchester United, maar andere oud-teamgenoten spelen nu in de zesde klasse en werken bij de Albert Heijn.”

In 2015 scheidden de wegen van Rayhi en PSV. "Ik kon mijn contract bij PSV verlengen, maar ik had niet meer het gevoel dat ik in het Philips Stadion zou doorbreken. Bij Jong PSV was ik uitgeleerd. Ik heb veel aan de club te danken, maar koos voor een andere weg”, aldus de NEC’er, die nooit in de hoofdmacht van PSV speelde. “Dat heeft me wel een wrange nasmaak bezorgd. Ik had zo graag in het eerste van PSV gespeeld."