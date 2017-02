Klaassen vraagt KNVB om duels op maandagavond: ‘Bescherm je teams'

Davy Klaassen heeft donderdagavond na het gelijkspel van Ajax in Polen tegen Legia Warschau een oproep gedaan aan de KNVB. De captain vindt dat het duel van zondag met Vitesse te snel na die van donderdag komt en hoopt op verandering. Hij stelt voor om competitiewedstrijden na Europese duels af te werken op maandagavond.

Na het treffen met Legia in de Europa League heeft Ajax minder dan 72 uur om zich voor te bereiden op de confrontatie met Vitesse in Arnhem. "Voor de competitie zou het beter zijn als wij bijvoorbeeld op maandagavond zouden spelen", zegt Klaassen in gesprek met De Telegraaf.

"Daar zou zeker over nagedacht moeten worden”, aldus de Ajacied. “Dat kan geen zeker geen kwaad. Dat zou de KNVB aan het begin van het seizoen moeten bepalen. Zo bescherm je je eigen teams." Het duel met Vitesse staat zondagmiddag om 14.30 uur op het programma.