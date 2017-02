‘Pogba sprak zijn broer vanavond meer dan ik die van mij in vijf jaar tijd’

Het duel tussen Manchester United en Saint-Étienne donderdagavond in de Europa League stond in het teken van de strijd tussen de gebroeders Paul en Florentin Pogba. De twee zochten elkaar voor, halverwege en na de wedstrijd nadrukkelijk op en daar stoorde Roy Keane zich enorm aan.

De oud-international vond dat het tweetal elkaar overdreven veel zocht. “En daar stoor ik me aan”, zei Keane bij ITV. “Pogba is een vrije geest, maar iemand met te veel vertrouwen. Het hoort allemaal bij het moderne voetbal. Ze hebben vanavond meer met elkaar gesproken dan ik met mijn broers in de afgelopen vijf jaar.”

De middenvelder van United was zich zelf van geen kwaad bewust en genoot van de wedstrijd, die met 3-0 werd gewonnen. “Dit was iets magisch”, zei hij na afloop tegenover BT Sport. “Dit maak je niet iedere dag mee, dus ik genoot ervan. Ik kijk er naar uit om in de return tegen hem te spelen, dat wordt ook genieten.”