Ajax presenteert miljoenenaankoop vrijdagmiddag: ‘David is fit en gretig’

David Neres meldt zich vrijdag voor het eerst in Amsterdam bij Ajax. De aankoop van twaalf miljoen euro, een bedrag dat nog met drie miljoen kan oplopen, komt in de ochtend aan op Schiphol en wordt volgens De Telegraaf in de middag gepresenteerd in de Amsterdam ArenA. Mogelijk is hij voor de return tegen Legia Warschau al speelgerechtigd.

Volgens Revien Kanhai van Forza Sports Group kan de Braziliaanse buitenspeler niet wachten om aan de slag te gaan bij zijn nieuwe werkgever. “David is fit en gretig”, klinkt het. “Hij heeft op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap onder twintig bijna alles gespeeld.”

Neres moet nog wel zijn werkvergunning ophalen en dat duurt normaal gesproken nog vijf werkdagen. Het is afwachten wanneer hij zijn debuut maakt voor Ajax. “Dat ligt eraan hoe snel hij acclimatiseert. Ajax heeft al aangegeven geduld met hem te hebben en hem voorzichtig te brengen. En dat is heel verstandig."