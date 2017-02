Nederland is vast toegangsbewijs tot Champions League kwijt

De kampioen van Nederland plaatst zich vanaf volgend seizoen niet meer rechtstreeks voor de Champions League. Dat is het gevolg van de matige prestaties op Europees niveau van de Nederlandse teams. Het zat er al enige tijd aan te komen en na de dikke nederlaag van AZ donderdagavond tegen Olympique Lyon (1-4) en het doelpuntloze gelijkspel van Ajax tegen Legia Warschau, staat Nederland er niet goed voor op de coefficiëntenlijst van de UEFA, de ranglijst op basis waarvan de Europese tickets worden verdeeld. De kampioen van 2017/18 stroomt bij de voorronde in.

Nederland is terug te vinden op de dertiende plaats, met een achterstand van ruim drie volle punten van nummer twaalf Zwitserland. Door een nieuwe opzet van de Champions League hebben vanaf 2018 alleen de kampioenen van de top tien recht op ten minste één toegangsbewijs, voorheen was dat de top twaalf. De top tien is voor Nederland niet meer haalbaar, zelfs niet wanneer AZ en Ajax allebei de finale van de Europa League bereiken.

De kampioen van de nummer elf van de coefficiëntenlijst plaatst zich overigens ook rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League, wanneer de winnaar van het miljardenbal zich via de reguliere competitie al heeft geplaatst, iets wat vaak voor komt. Maar ook de elfde plaats is uit zicht voor Nederland. Tsjechië heeft een voorsprong van ruim vier pupnten, terwijl de Europese overwinningen slechts 0,4 punt opleveren. Het bereiken van de kwartfinales, halve finales en finale levert telkens 0-2 aan bonuspunt op.