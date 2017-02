'We moeten met z'n allen hopen dat Ajax blijft winnen'

De eerste speelronde van de zestiende finales van de UEFA Europa League zitten erop en bij de laatste 32 teams kwamen twee Nederlandse ploegen in actie: Ajax en AZ. Voetbalzone-verslaggever Justus Dingemanse trekt ook in Europees verband langs de velden en zat donderdagavond in Alkmaar op de tribune en sprak na afloop met de spelers.

Eerst maar even AZ, dat nam het op tegen de Franse nummer vier: Olympique Lyon.

"Klopt en daarmee trof het een team dat vier van zijn vijf laatste duels verloren had. Op voorhand leek het er dus op dat deze wedstrijd op een ideaal moment kwam. AZ deed het ook eigenlijk hartstikke en aardig en wist over de hele wedstrijd de helft van het balbezit voor zijn rekening te nemen en een aantal bijzonder goede kansen te creëren. Een leuk en aantrekkelijk duel om te bekijken, maar de stand stokte desalniettemin op 1-4 en daarmee lijkt het Europese toernooi voor AZ ten einde."

Wat ging er mis?

"Defensief zag het er allemaal niet best uit. Bij de eerste goal kon Lucas Tousart ongehinderd binnenkoppen en was er niemand van AZ in de buurt. Bij de tweede kon Alexandre Lacazette wel erg makkelijk weglopen en bij de derde goal was het gebrek aan snelheid bij de ingehaalde Stijn Wuytens pijnlijk zichtbaar. Na afloop was Wuytens zelf echter een stuk minder kritisch op de eigen verdediging en weigerde Iliass Bel Hassani ook om de schuld bij de laatste linie te leggen."

Wat is de conclusie na donderdagavond?

"Dat AZ is uitgeschakeld doordat het defensief internationaal flink te kort komt en te slordig is met de mogelijkheden die het krijgt. Voor Tim Krul staat de teller nu overigens na drie duels voor AZ reeds op negen tegentreffers, dus echt lekker voor het zelfvertrouwen zal dat niet zijn. Opstekers voor de Alkmaarders zijn het frisse spel van Bel Hassani en Alireza Jahanbakhsh. Voor die laatste zat de Iraanse bondscoach overigens op de tribune en die heeft vermoedelijk een prima indruk gekregen."

Dan Ajax, dat ging in bezoek in Polen bij oude bekende Legia Warschau.

"Twee jaar geleden won Ajax daar met 0-3, maar ditmaal bleef de stand staan op 0-0. Ajax trad aan in de gebruikelijke opstelling met als enige uitzondering dat Kenny Tete als rechtsback mocht beginnen in plaat van Joel Veltman. Volgens de club wegens een griepje, dus we gaan er maar vanuit dat het geen interne straf betref na de ophef van afgelopen weekend. Tete maakte overigens niet de negentig minuten vol, want hij werd met een tweede gele kaart van het veld gestuurd in de slotfase. Na afloop was hij daarover zichtbaar geïrriteerd en heeft daarnaast ook een boel frustraties omdat hij van mening is geen eerlijke kans te krijgen."

Die tweede gele kaart was niet het enige dubieuze moment in de wedstrijd.

"Klopt, Davy Klaassen schoot na acht minuten binnen op aangeven van Hakim Ziyech en keeper Arkadiusz Malarz wist pas redding te brengen achter de lijn. De lijnrechter die was aangesteld om juist dit soort specifieke zaken in de gaten te houden, ontging dit echter en dus bleef de stand op 0-0 staan. Na de wedstrijd was de bestolen aanvoerder van de Amsterdammers dan ook niet te spreken over de arbitrage en noemde de man in kwestie ongeschikt."

Kon Ajax zichzelf ook nog iets aanrekenen?

"Eigenlijk hetzelfde als de afgelopen weken: het scoort te weinig. Ook in dit duel had Ajax weer twee derde van het balbezit, maar wist dit niet om te zetten in doelpunten. Het is van harte te hopen dat ze volgende week de thuiswedstrijd winnend afsluiten en zo bij de laatste zestien van de Europa League terechtkomen. Dit is wel echt het niveau waar we ons met de Eredivisie op moeten gaan focussen. We houden ons nog wel eens vast aan het feit dat Ajax zo’n twintig jaar geleden nog de Champions League won en dat PSV ruim tien jaar geleden de halve finale haalde, maar de kans dat we dat ooit nog evenaren is echt nihil. Als we echt weer aansluiting willen, zal er toch iets rigoureus moeten gebeuren zoals een BeNeLiga die Marco van Basten deze week weer opperde."

Tot slot, wat waren de andere hoogtepunten en opvallendheden?

"Het Fenerbahçe van Dick Advocaat verloor met 1-0 bij het Russische Krasnodar. Robin van Persie was niet meegereisd, Gregory van der Wiel bleef op de bank en Jeremain Lens kwam het gehele duel in actie. Angstgegner van de Nederlandse top FK Rostov won met 4-0 tegen Sparta Praag en Klaas-Jan Huntelaar viel in bij Schalke 04 en tekende voor de 0-3 tegen PAOK Saloniki. Kevin Strootman zag hoe ploeggenoot Dzeko drie keer scoorde in 21 minuten en won met AS Roma met 0-4 op bezoek bij Villarreal. Tot slot maakte Zlatan Ibrahimovic drie goals op Old Trafford tegen Saint-Étienne. Alle samenvattingen met bijbehorende doelpunten zijn te vinden op Voetbalzone."