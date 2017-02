Klaassen voelt zich bestolen: ‘Zolang de UEFA niks doet, blijft het gebeuren’

Davy Klaassen dacht Ajax tegen Legia Warschau na acht minuten op voorsprong te schieten, maar het ontging de arbitrage dat de bal over de doellijn was geweest. Het doelpunt werd niet toegekend en na negentig minuten moesten de Amsterdammers genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel. Klaassen voelt zich bestolen.

De assistent-scheidsrechter op de achterlijn stond met zijn neus bovenop het incident, maar hij gaf niet toe. "Zonder cameratechniek blijven er fouten worden gemaakt. Je kan er boos om worden, maar zolang de UEFA er niks doet, blijft het gebeuren", zei Klaassen na afloop tegenover RTL 7. "Ik dacht dat die gozer met de stok het niet verkeerd kon zien."

Op slag van rust liet Kasper Dolberg een grote kans liggen, terwijl Ajax na rust zeker niet de bovenliggende partij was. "Ik sta hier met een rotgevoel. We verdienden te winnen, er wordt een goal afgekeurd”, aldus Klaassen. “Het is onnodig. We kregen een paar goede kansen, dit is heel zonde. Het valt ons te verwijten dat wij ze er niet inschieten. We hebben redelijk gespeeld, het resultaat kon beter. Er zat veel meer in. Als je het volgende week niet redt, krab je jezelf wel achter je oren."

Ook Lasse Schöne had een overwinning verdiend gevonden. “We wisten dat dit team op de counter speelde en de duels opzocht. Maar als we iets scherper waren geweest, hadden we gewonnen”, zei de Deen na afloop. “In de tweede helft zetten zij wat hoger druk, we hadden eigenlijk door moeten gaan zoals voor rust. Het veld hielp ook niet mee, maar we hadden het wel beter moeten doen. Maar 0-0 is geen slecht resultaat."