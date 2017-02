Tete: ‘Het sloeg nergens op, de scheidsrechter moet in de spiegel kijken’

Kenny Tete startte donderdagavond bij Ajax in de basis tegen Legia Warschau doordat eerste keus Joël Veltman wegens ziekte niet inzetbaar was. De rechtsback speelde niet onverdienstelijk in Polen, maar haalde het einde van de wedstrijd niet. Tien minuten voor tijd moest hij na zijn tweede gele kaart vroegtijdig naar de kant. Met name zijn tweede gele kaart vindt Tete onterecht.

Tete werd bestraft voor vasthouden, terwijl zijn tegenstander precies hetzelfde deed. "Daar wil ik niet eens over praten”, zei de rechtsback na afloop tegenover FOX Sports. "Het sloeg helemaal nergens op. We hielden elkaar allebei vast en het was helemaal niet zo dat ik hem naar de grond wilde trekken. De scheidsrechter moet in de spiegel kijken."

Voor het eerst in lange tijd begon Tete weer vanuit de basis. "Of het lastig was? Nee, maar wel even wennen”, aldus de verdediger. “Maar ik groeide wel in de wedstrijd. Het ging lekker. Natuurlijk was het in het begin even onwennig. De communicatie was wennen, maar dat kwam ook omdat het team vandaag zoekende was. Maar al snel begon ik mijn duels te winnen."