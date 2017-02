Dzeko zorgt met hattrick in Spanje voor goede uitgangspositie AS Roma

AS Roma heeft zich zo goed als zeker verzekerd van de achtste finales van de Europa League. Het team van Luciano Spalletti boekte donderdagavond een toch verrassende dikke overwinning op Villarreal, dat tot aan de 65e minuut tegen een achterstand van 0-1 aankeek. In het restant van de tweede helft scoorden de Romeinen, met Kevin Strootman in de basis, nog driemaal via topschutter Edin Dzeko.

Villarreal ging met een minimale achterstand de rust in. Het team van Fran Escriba had moeite om het doelgebied van Alisson te bereiken en kwam op achterstand door een schitterend doelpunt van Emerson. Na ruim een half uur spelen mikte de middenvelder de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de uiterste kruising: 0-1.

Na rust zocht Villarreal nadrukkelijk naar de gelijkmaker, maar Cedric Bakambu kon een individuele actie niet bekronen en Alisson had geweldige reflexen in huis op een kopbal van Mario Gaspar. Na dik een uur spelen sloeg AS Roma toe: Dzeko ontving het leer van Mohamed Salah, ontdeed zich van Mateo Musacchio en scoorde.

De gifbeker was echter nog niet leeg voor Villarreal. In de laatste elf minuten liep AS Roma uit naar een dikke overwinning in El Madrigal. Dzeko ontving de bal tussen twee verdedigers in en liet Sergio Asenjo daarna kansloos met een krachtige inzet. Vlak voor tijd kreeg de Bosniër de bal van Radja Nainggolan en completeerde hij zijn hattrick.