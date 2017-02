Ajax moet thuis winnen van Legia Warschau na arbitrale dwaling

Ajax is donderdagavond op bezoek bij Legia Warschau niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel gekomen. De ploeg van trainer Peter Bosz had bij rust op voorsprong moeten staan, maar een doelpunt van Davy Klaassen werd niet toegekend en Kasper Dolberg liet een grote kans liggen. De bezoekers eindigden de wedstrijd met tien man doordat Kenny Tete zijn tweede gele kaart pakte. 0-0 bleek uiteindelijk het maximaal haalbare.

Ajax leek al na acht minuten op voorsprong te komen via Klaassen. De aanvoerder werkte de bal op aangeven van Hakim Ziyech van dichtbij op doel en keeper Arkadiusz Malarz had de bal klemvast achter de lijn, maar dat ontging de arbitrage. Het doelpunt werd de bezoekers niet toegekend. Waar de Amsterdammers hier tekort werden gedaan, konden ze het op slag van rust alleen zichzelf aanrekenen dat het niet op voorsprong kwam. Dolberg kreeg een honderd procent kans op aangeven van Amin Younes, maar de Deense spits schoot van dichtbij over.

De nummer twee van de Eredivisie had het betere spel in Warschau. Veel kansen vielen er niet te noteren, daar de achterhoede van de Poolse topclub goed georganiseerd stond. Aanvallend wist Legia zelf weinig te creëren, maar werd het tien minuten voor de thee een handje geholpen door Daley Sinkgraven. De Ajax-back leed knullig balverlies en haalde opgelucht adem toen André Onana goed redding bracht op een inzet van Tomás Necid.

Tete pakte twee keer geel en haalde het einde van de wedstrijd niet.

Behoudens de kans van Necid, was er voor rust vrijwel geen vuiltje aan de lucht voor Ajax. Dat was in het tweede bedrijf wel anders, waarin Tete, de vervanger van de grieperige Joël Veltman, met een goede verdedigende actie een doelpunt van Legia Warschau voorkwam. Ajax het het moeilijk en kwam moeizaam aan voetballen toe door het vroege storen van de thuisploeg.

Met de slotfase in zicht bracht Bosz de jonge Justin Kluivert en niet lang daarna Donny van de Beek voor Ziyech, in de hoop nog iets te forceren. Maar Kluivert mocht dertien minuten na zijn invalbeurt al naar de kant. Hij werd geslachtofferd nadat Tete in de slotfase zijn tweede gele kaart pakte. Met officieel nog zes minuten op de klok werd het tegenhouden voor Ajax. De 0-0 werd over de streep getrokken. Volgende week kan de Eredivisionist het karwei afmaken in eigen huis.