Hoofdrol voor Ibrahimovic in krachtmeting tussen broers Pogba

Manchester United heeft donderdagavond een belangrijke stap richting de achtste finales van de Europa League gezet. Het team van José Mourinho was in eigen huis met 3-0 te sterk voor Saint-Étienne. Niet Paul Pogba of Florentin Pogba maar Zlatan Ibrahimovic maakte het verschil. De Zweed nam alle doelpunten op Old Trafford voor zijn rekening en maakte zodoende de zeventiende hattrick uit zijn loopbaan.

Manchester United speelde zeker niet de beste eerste helft van het seizoen, maar toch ging het team van Mourinho met een voorsprong de rust in. Na een kwartier spelen verscheen de naam van Ibrahimovic op het scorebord op Old Trafford. De Zweed ontfermde zich na een charge van Jordan Veretout over een vrije trap en schoot het leer via Vincent Pajot tergend langzaam achter Stéphane Ruffier: 1-0.

Saint-Étienne had op basis van de eerste helft zeker een doelpunt verdiend, maar de Fransen hadden het vizier niet op scherp staan. Kevin Monnet-Paquet en Romain Hamouma konden in de openingsfase niet van fouten van Eric Bailly profiteren. Een duel tussen Daley Blind en Jorge Intima leverde Saint-Étienne geen penalty op en Henri Saivet mikte de bal tot tweemaal toe nipt naast het doel. United had via Juan Mata en Anthony Martial uitzicht op de 2-0, maar Ruffier hield het bezoek op de been.

In de tweede helft hielden de ploegen elkaar aanvankelijk in evenwicht. United was weliswaar gevaarlijker en zette Ruffier aan het werk, maar Saint-Étienne liet zich ook niet onbetuigd en zocht eveneens naar een doelpunt. Goede kansen voor Paul Pogba, een inzet die maar net naast ging en een kopbal op het aluminium, waren een voorbode van de 2-0 van Ibrahimovic. Na een rush van Marcus Rashford aan de linkerkant van het strafschopgebied kon de Zweed op simpele wijze de 2-0 binnenwerken. In de slotfase zette Ibrahimovic vanaf elf meter de 3-0 op het scorebord, na een overtreding van Kévin Théophile-Catherine op de aanvaller.