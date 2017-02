Dortmund troefde Barcelona en Bayern af: ‘Geen spijt van mijn keuze’

Ousmane Dembélé had de clubs afgelopen zomer voor het uitzoeken. Hij verliet Stade Rennes uiteindelijk voor Borussia Dortmund en stelde met zijn keus clubs als Barcelona en Bayern München teleur. De negentienjarige aanvaller werd speeltijd beloofd bij Dortmund en dat maakte de zijn keuze gemakkelijk.

Volgens voorzitter Hans-Joachim Watzke haalde Borussia Dortmund het talent binnen omdat het ‘sneller handelde’ dan Bayern en Barcelona, terwijl ook Manchester United een oogje had op de buitenspeler. Met dertig wedstrijden, vijf doelpunten en dertien assists in alle competities, heeft Dembélé zijn waarde al bewezen. “Ik kreeg te horen dat wanneer ik goed was, ik zou spelen, ongeacht wat er zou gebeuren”, zegt hij in gesprek met Goal. “Ik ben hier gelukkig en heb totaal geen spijt van mijn keuze.”

Dembélé wordt door sommigen getipt als toekomstig winnaar van de Ballon d’Or. “Daar houd ik me niet mee bezig. Het is niet mijn doel, want ik denk aan het winnen van prijzen met het team. Titels winnen is mijn doel.”