Droomkandidaat van Internazionale speelt bij PSG

Internazionale heeft een Italiaans jeugdinternational op de korrel. Adam Masina van Bologna zou in beeld zijn om de defensie in het Giuseppe Meazza te komen versterken. (Corriere dello Sport)

Real Madrid denkt erover na om afscheid te nemen van adidas. De Spaanse grootmacht overweegt over te stappen naar het Amerikaanse Under Armour, dat momenteel ook Tottenham Hotspur van kleding voorziet. (AS)