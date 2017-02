Return in Lyon overbodig na ruime thuisnederlaag voor AZ

AZ lijkt de achtste finales van de Europa League te kunnen vergeten. Olympique Lyon won donderdag met 1-4, zonder veel beter te voetballen. Met twee doelpunten zorgde de dodelijke Alexandre Lacazette er voor dat de tweeluik na een uur spelen al beslist was, voor de return in Lyon is AZ zo goed als kansloos. Alireza Jahanbakhsh maakte de stand vanaf elf meter nog wat draaglijker.

AZ was op voorhand de underdog en speelde dan ook alsof het niets te verliezen had. Onbevangen koos de ploeg van John van den Brom voor de aanval. Dat leverde een aantal goede mogelijkheden op voor de thuisploeg, maar tevens een 0-2 achterstand na 45 minuten. De bezoekers uit Frankrijk liet zien wat spelen op Europees niveau inhoudt en hadden aan twee kansen genoeg om twee keer te scoren. In de 26e minuut kreeg AZ een hoekschop niet goed weggewerkt, waarna Nabil Fekir met een hoge voorzet de geheel ongedekte Lucas Tousart vond, voor wie het een koud kunstje was om de 0-1 te maken.

De Alkmaarders lieten het hoofd niet hangen en zochten dringend naar de gelijkmaker. Jahanbakhsh was er met een fraai afstandschot dichtbij, maar hij stuitte op doelman Anthony Lopes. De druk op het doel van de Lyon-keeper nam toe naarmate het rustsignaal dichterbij kwam. Maar waar iedereen bij AZ dacht dat de 1-1 in de lucht hing, viel de 0-2. Corentin Tolisso stuurde met een simpele pass de pijlsnelle Lacazette de diepte in. Tim Krul kwam uit, Lacazette liep langs hem heen en schoof de tweede Lyon-goal binnen.

AZ moet hopen op een wonder om door te bekeren in de Europa League.

De tweede treffer in blessuretijd van de eerste helft was een ferme tik voor AZ. Van den Brom wist zijn ploeg met een gezonde dosis motivatie de tweede helft het veld op te sturen. De Eredivisionist wilde nog wat van de wedstrijd maken, zodat de return niet overbodig zou zijn. Wout Weghorst en Ilias Bel Hassani kregen vlak na rust grote kansen om hun ploeg in het duel te brengen, maar faalden. Aan de andere kant liet Stijn Wuytens zich er kinderlijk eenvoudig uitsprinten door Lacazette, die Krul voor de tweede keer omspeelde en er 0-3 van maakte. Met nog ruim een halfuur te spelen, dreigde een grote afstraffing.

Het duel was al lang en breed gespeeld toen scheidsrechter Bobby Madden AZ een handje hielp door naar de stip te wijzen. Jahanbakhsh maakte geen fout en bepaalde de eindstand op 1-3, want in het restant van de wedstrijd wist het team van Van den Brom, ondanks een groot aantal kansen, niet verder terug te komen in de wedstrijd. Diep in blessuretijd werd het zelfs nog 1-4 door Jordan Ferri, die scoorde vanuit de counter en de return overbodig maakt.