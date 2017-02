Tottenham continueert matige uitreeks en verliest op Belgische bodem

Tottenham Hotspur heeft donderdagavond geen goede zaken gedaan. In het eerste duel met AA Gent in de strijd om een plek in de achtste finales van de Europa League leed de ploeg van trainer Mauricio Pochettino een nederlaag: 1-0. Jérémy Perbet zorgde in de tweede helft voor het klassenverschil en bezorgde AA Gent, de nummer zeven van de Jupiler Pro League, daarmee een redelijke uitgangspositie voor volgende week op Wembley.

De eerste vijftien minuten van de eerste helft waren nog redelijk, maar het restant tot aan de rust was allesbehalve hoogstaand. Beide ploegen traden niet in hun sterkste formatie aan, speelden terughoudend voetbal en de hoogtepunten in de eerste 45 minuten waren op een hand te tellen. De meeste dreiging ging uit van AA Gent, maar Hugo Lloris hoefde maar enkele keren in actie te komen. Het team van Pochettino kwam tegelijkertijd niet verder dan enkele pogingen van afstand.

AA Gent kwam enkele minuten na rust goed weg. Een schot van Harry Kane uit de draai eindigde op de buitenkant van de paal. Tien minuten later nam de thuisploeg de leiding. Na voorbereidend werk van Danijel Milicevic schoot Perbet het leer in eerste instantie tegen Ben Davies, maar de tweede poging was wel raak: 1-0. Pochettino bracht daarna Georges-Kevin N'Koudou, Heung-Min Son en Christian Eriksen binnen de lijnen, maar zonder resultaat. Dankzij een uitstekende redding van Lloris op een inzet van Milicevic mocht Tottenham zich zelfs gelukkig prijzen met de minieme nederlaag. De club uit Londen heeft slechts twee van de laatste veertien uitduels in winst omgezet.