NAC deelt straffen uit aan biergooiers: ‘Een terugkerend probleem'

Vier supporters van NAC Breda hebben een stadionverbod gekregen omdat zij bij de burenruzie tegen RKC Waalwijk met bier hebben gegooid. NAC heeft in het Rat Verlegh Stadion naar eigen zeggen de grootste bieromzet van alle Nederlandse stadions, maar wil wel dat het bier wordt opgedronken en niet over andere toeschouwers heen wordt gegooid.

“Het blijft echter een terugkerend probleem dat enkele supporters bier niet alleen opdrinken, maar het bewust en gericht in de nek van mede-supporters of op het veld en richting spelers deponeren”, schrijft de club uit de Jupiler League op de clubsite. “Dit was ook tijdens NAC - RKC het geval. Net als de vorige keren treedt NAC, waar mogelijk, op tegen dit soort praktijken.”

NAC benadrukt dat het gedrag ‘ontoelaatbaar’ is. De clubleiding spreekt de hoop uit dat de fans ‘het goede voorbeeld geven’. “De sfeer tijdens het Avondje NAC, de meereizende supporters, de ludieke sfeeractie, de massale opkomst in het Rat Verlegh Stadion (ongeacht de divisie waarin NAC voebalt): jullie geven de Parel van het Zuiden een fantastische uitstraling in de voetbalwereld. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we deze uitstraling behouden en trots kunnen blijven op onze club.”