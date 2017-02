Manchester City springt laconiek om met anti-dopingregels en krijgt boete

De Engelse voetbalbond FA heeft Manchester City een boete van 35.000 pond opgelegd voor het breken van anti-dopingregels. De club uit de Premier League heeft tot drie keer toe nagelaten om verplichte gedetailleerde informatie door te geven over trainingen en spelers.

Clubs in Engeland zijn verplicht om details van trainingen door te spelen aan de FA, evenals de locaties waar spelers zich bevinden. Op deze manier kunnen er altijd dopingcontrolers worden uitgevoerd. Manchester City heeft zich drie keer niet aan de regels gehouden, met een boete als gevolg.

De BBC meldt dat het een gevolg is van veranderingen in trainingsroutines, maar de FA is onverbiddelijk en verplicht Manchester City om een boete van omgerekend 41.000 euro te betalen.