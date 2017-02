Engelse toparbiter verlaat Premier League voor avontuur in Midden-Oosten

Mark Clattenburg heeft zijn laatste wedstrijd in de Premier League gefloten. De scheidsrechter verlaat Engeland per direct voor een positie bij de Saoedische voetbalbond. Hij gaat daar aan de slag als hoofd scheidsrechterszaken.

Clattenburg is zodoende al tijdens de aankomende speelronde niet meer inzetbaar voor de FA. De Engelsman, die in het afgelopen jaar de finales van het EK, de Champions League en de FA Cup in goede banen leidde, werd al geruime tijd in verband gebracht met een lucratieve transfer. In eerste instantie leek Clattenburg op weg naar China, maar het is dus Saoedi-Arabië geworden.

Hier volgt hij Howard Webb op, die tot voor kort als hoofd scheidsrechterszaken actief was. De oud-scheidsrechter verliet de Saoedische bond echter om in de Verenigde Staten aan de slag te gaan. Daar werkt hij mee aan de ontwikkeling van videotechnologieën die de scheidsrechters in de voetballerij moeten ondersteunen.