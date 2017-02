Veltman: ‘We werden letterlijk weggetikt, dat had ik nog nooit meegemaakt’

Ajax kende afgelopen seizoenen op het Europese toneel niet louter successen. In de

afgelopen vijf seizoenen kwamen de Amsterdammers één keer verder dan de tweede ronde van de Europa League. Voor Joël Veltman was de uitschakeling door Red Bull Salzburg, drie seizoenen geleden, het dieptepunt.

“Letterlijk weggetikt. Overrompeld. Die gasten gingen vol, zonder handrem. Had ik echt nog nooit meegemaakt”, stelt de verdediger tegenover het Algemeen Dagblad. Overigens maakte hij in Europees verband ook successen mee met Ajax. In de Champions League werd er drie seizoenen geleden bijvoorbeeld gewonnen van Barcelona. “Ik kreeg rood, maar de euforie van de winst overheerste.”

“Als je naar oorzaken zoekt, kom je snel uit bij de jeugdigheid van de ploeg. Maar ja, je speelt bij Ajax, dus eigenlijk zijn er geen excuses. Maar als ik naar mezelf kijk, werkt het wel zo", zegt Veltman, die een voorbeeld aanhaalt uit de wedstrijd tegen Rapid Wien van vorig seizoen in de voorronde van de Champions League. “Uit bij Rapid, we stonden met 1-2 voor, wil het te mooi doen. Pats, 2-2. Geloof me, nu ros ik zo’n bal het stadion uit.”