‘PEC kende ik al, er worden in Zweden Nederlandse duels uitgezonden’

Erik Israelsson maakte afgelopen winter de overstap van het Zweedse Hammarby IF naar PEC Zwolle. Tijdens zijn debuut op bezoek bij Sparta Rotterdam zorgde de middenvelder direct voor een doelpunt. Israelsson kende de Nederlandse competitie al van televisie, zo vertelt hij op de website van PEC Zwolle.

“Elke week worden er namelijk enkele duels uit de Nederlandse competitie in Zweden uitgezonden”, zegt Israelsson. “Toen ik hoorde over de interesse sprak ik met Kennedy Bakircioglü, mijn toenmalige ploeggenoot bij Hammarby IF, die in Nederland zowel voor FC Twente als Ajax speelde. Ook had ik contact met Petter Andersson, die bij FC Groningen al eerder met Ron Jans samenwerkte. Allebei waren ze erg positief.”

In Zweden speelde de middenvelder voor Kalmar FF en Hammarby IF. “Mijn band met de fans was fantastisch. Ik ben een speler die er altijd voor gaat en dat werd door hen blijkbaar gewaardeerd”, vertelt Israelsson, die in Hammarby een cultstatus had. Die verwierf hij door in de slotminuten de winnende treffer te maken tegen AIK Solna in 2015. Hierbij werd hij getorpedeerd door de doelman en een verdediger, waardoor hij buiten bewustzijn raakte, een hersenschudding opliep en zijn enkel brak. “Dit moment leverde me later een soort cultstatus op. Vanwege mijn inzet werden er spandoeken in het stadion opgehangen. Als ik hier aan terugdenk, dan maakt dat me zeker trots.”