‘Ik heb hem nergens gezien, het is gevaarlijk om Barça aan hen over te laten’

Barcelona ging dinsdagavond met verrassend ruime cijfers onderuit tegen Paris Saint-Germain en sindsdien heerst er een kleine crisissfeer in het Camp Nou. Trainer Luis Enrique wordt in verband gebracht met een vertrek aan het einde van het seizoen en de aandacht richt zich ook op voorzitter Josep Maria Bartomeu. Zijn voorganger Joan Laporta grijpt de kans aan om het vuur te openen op de preses.

“Je voelt je natuurlijk verschrikkelijk na zo’n nederlaag (Barcelona verloor met 4-0, red.). De eerste reactie die dan in je opkomt is om naar buiten te gaan, een boodschap van herkenning en veerkracht te laten zien, om aan te tonen dat je vooruit kijkt”, begint de voormalige voorzitter van de Catalanen tegenover RAC. “Het heeft mij verrast dat Bartomeu dat juist niet gedaan heeft. Hij is de voorzitter van Barcelona en ik heb hem nergens gezien.”

“Dit is voor mij weer een test om te kijken hoe ik over hem denk. Het is alweer even geleden sinds dit bestuur is begonnen met het verwoesten van Barcelona, het enige dat zij doen is profiteren van het werk wat wij hebben neergezet. Ze denken alleen maar aan zichzelf. Het is gevaarlijk om Barça in de handen van dit bestuur achter te laten”, sluit Laporta af.