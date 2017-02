Bosz: ‘Dat maakt het lastiger, maar we hebben wel een goed beeld gekregen’

Ajax treft Legia Warschau donderdagavond voor de tweede keer in twee seizoenen in de Europa League. Sinds de vorige ontmoeting is er bij beide ploegen echter het nodige veranderd en vooral de selectie van de Polen is de afgelopen transferperiode behoorlijk op de schop gegaan. Voor Peter Bosz is het daardoor moeilijker om een goed beeld te krijgen van de kracht van de tegenstander, al denkt hij dat dit wel redelijk gelukt is.