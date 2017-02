‘Zonder Simeone had ik niet bij de beste spelers van de wereld gehoord’

Antoine Griezmann wordt de laatste tijd geregeld in verband gebracht met een vertrek bij Atlético Madrid. Ondanks dat Manchester United bereid is een recordbedrag op tafel te leggen, hoeft de aanvaller niet per se weg uit Madrid. De Fransman geeft aan dat hij zich op zijn plek voelt bij los Colchoneros.

“Mijn privéleven in Madrid is goed, ik ben gelukkig. Met de club verhuizen we naar een nieuw stadion, wat erg belangrijk is. We moeten kijken wat de toekomst brengt, maar ik ben gelukkig bij Atlético en hoop nog veel prijzen hier te kunnen winnen”, zegt Griezmann op de website van de FIFA. Eerder liet de aanvaller al weten dat hij het liefste in Spanje wil blijven.

Griezmann laat daarnaast weten dat trainer Diego Simeone belangrijk is voor hem. “Hij heeft mij veranderd. Er zijn door hem zoveel dingen aan mijn spel veranderd, die kan ik amper allemaal opnoemen. Ik had nu niet bij de beste spelers ter wereld gehoord als ik hem niet als trainer had gehad. Hij heeft me geholpen effectief voor het doel te zijn, iedere kans te pakken die ik krijg en geleerd te werken voor het team. Dat is belangrijk, anders kan je niet bij Atlético spelen.”